США и Италия обогнали Китай по числу заразившихся коронавирусом

За последние сутки число заразившихся новым коронавирусом в США и Италии превысило зафиксированные случаи в Китае. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире коронавирусом заразились 597 тысяч 72 человека. За сутки показатель вырос сразу на 65 тысяч 212 человек. Вне Китая зафиксировали 593,3 тысячи случаев, а в самой республике — 81 тысячу 933.

Больше всего зараженных в США (104 тысячи 463), Италии (86 тысяч 498), Испании (65 тысяч 719), Германии (50 тысяч 871), Франции (33 тысячи 414) и Иране (32 тысячи 332).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 177 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 131 тысячу 698 человек. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 495 человек.

После заражения коронавирусом скончались 27 тысяч 360 (рост на 3 тысячи 303 за сутки). В том числе в Италии умерли 9 тысяч 134 человека, Испании — 5 тысяч 138 и Хубэе — 3 тысячи 177.

В Кыргызстане зарегистрировали 58 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 150 случаев, Узбекистане — 88. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.