США и Италия обогнали Китай по числу заразившихся коронавирусом

За последние сутки число заразившихся новым коронавирусом в США и Италии превысило зафиксированные случаи в Китае. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня в мире коронавирусом заразились 597 тысяч 72 человека. За сутки показатель вырос сразу на 65 тысяч 212 человек. Вне Китая зафиксировали 593,3 тысячи случаев, а в самой республике — 81 тысячу 933.
Больше всего зараженных в США (104 тысячи 463), Италии (86 тысяч 498), Испании (65 тысяч 719), Германии (50 тысяч 871), Франции (33 тысячи 414) и Иране (32 тысячи 332).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 177 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 131 тысячу 698 человек. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 495 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 58 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 150 случаев, Узбекистане — 88. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.