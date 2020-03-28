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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Доступ к открытым медданным позволит консолидировать помощь врачам и больницам

Открытые данные в сфере здравоохранения позволили бы желающим помочь лечебным заведениям увидеть их потребности. Однако такая информация отсутствует на профильных сайтах. Более того, на страницах ответственных органов по профилактике и борьбе с эпидемией — Министерства здравоохранения, департамента лекарственного обеспечения и медтехники, Госсанэпиднадзора — скудная информация о происходящей пандемии в мире. Об этом 24.kg рассказала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

«Информация на главных и профильных страницах либо не обновлялась с января 2020 года, либо единичная. По закону департамент лекарственного обеспечения должен предоставлять общественности доступ к объективной медицинской информации. Например, реестры лекарств, медицинского оборудования. Их просто не найдешь на сайте. Мы не знаем, какие лекарства зарегистрированы», — отметила она.

Только полный доступ к открытым медицинским данным позволит консолидировать усилия общества в борьбе перед опасным вирусом.

Бермет Барыктабасова

«Например, мы могли бы взять любую больницу, посмотреть количество коек, сотрудников и подсчитать, сколько и чего требуется, и потом адресно направлять помощь. Много спонсоров, поставщиков, бизнесменов, волонтеров, которые просто не знают, кому что надо», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148316/
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