Режим ЧП в Бишкеке. Комендатура выпишет пропуск сотрудникам предприятий

Представители бизнеса обсудили вопросы организации беспрепятственной работы с комендантом Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичной комендатуры.

Уточняется, что комендант города Алмаз Орозалиев встретился с председателем Ассоциации поставщиков Кыргызстана Гульнарой Ускенбаевой и главой Ассоциации отечественных производителей Бакытом Дегенбаевым. Стороны обсудили оказание помощи бизнесменам для облегчения их деятельности на период действия ЧП в Бишкеке.

«В частности, было отмечено, что в оперативном порядке необходимо собрать полный список предприятий, производство которых имеет важное значение для жизнедеятельности столицы. Комендатура города в свою очередь готова обеспечить выдачу пропусков для сотрудников таких предприятий», — подчеркнули в ведомстве.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.