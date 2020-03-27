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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке в каждом районе работают оперативные штабы. Контакты

Бишкекчане могут обращаться с вопросами по эпидемиологической ситуации на горячие линии районных штабов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, они работают круглосуточно.

  • Штаб Первомайского района — 0312661537;
  • штаб Ленинского района — 0312656920;
  • штаб Свердловского района — 0312531583;
  • штаб Октябрьского района — 0312576550;
  • городской штаб — 0312625813, 0555839379 или WhatsApp 0705025010.

По всем вопросам касательно жизнедеятельности города в режиме чрезвычайного положения можно обращаться по горячим номерам коменданта столицы: 0312660710, 0312660248, 0312662134.

Главный санитарный врач Госсанэпиднадзора Айгуль Бейшеналиева: 0550920241.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148241/
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