В Бишкеке в каждом районе работают оперативные штабы. Контакты

Бишкекчане могут обращаться с вопросами по эпидемиологической ситуации на горячие линии районных штабов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, они работают круглосуточно.

Штаб Первомайского района — 0312661537;

штаб Ленинского района — 0312656920;

штаб Свердловского района — 0312531583;

штаб Октябрьского района — 0312576550;

городской штаб — 0312625813, 0555839379 или WhatsApp 0705025010.

По всем вопросам касательно жизнедеятельности города в режиме чрезвычайного положения можно обращаться по горячим номерам коменданта столицы: 0312660710, 0312660248, 0312662134.

Главный санитарный врач Госсанэпиднадзора Айгуль Бейшеналиева: 0550920241.