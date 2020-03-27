В Бишкеке в каждом районе работают оперативные штабы. Контакты

Бишкекчане могут обращаться с вопросами по эпидемиологической ситуации на горячие линии районных штабов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, они работают круглосуточно.
- Штаб Первомайского района — 0312661537;
- штаб Ленинского района — 0312656920;
- штаб Свердловского района — 0312531583;
- штаб Октябрьского района — 0312576550;
- городской штаб — 0312625813, 0555839379 или WhatsApp 0705025010.
По всем вопросам касательно жизнедеятельности города в режиме чрезвычайного положения можно обращаться по горячим номерам коменданта столицы: 0312660710, 0312660248, 0312662134.
Главный санитарный врач Госсанэпиднадзора Айгуль Бейшеналиева: 0550920241.