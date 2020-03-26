В Бишкеке около 30 человек задержали за нарушение комендантского часа

В Бишкеке уже задержаны 30 человек за нарушение комендантского часа. Об этом 24.kg сообщили в комендатуре.

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Отмечается, что нарушителей доставили в районные управления милиции. «Меры принимают, коменданты на месте, в call-центр поступают звонки круглосуточно. Город инспектируют более 70 патрулей», — сказали редакции.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Передвижение по республике и внутри населенных пунктов ограничено.