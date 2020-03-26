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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве считают, что говорить о локализации коронавируса в Кыргызстане рано

«Говорить, что сегодня распространение коронавируса на территории Кыргызстана локализовано, еще рано», — сообщила на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, отвечая на вопросы СМИ.

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По ее словам, сдерживать распространение помогает несколько факторов: уменьшение числа прибывающих в страну граждан, активные противоэпидемиологические мероприятия, введение режима чрезвычайного положения, уменьшено передвижение граждан внутри республики.

«Но говорить, что мы локализовали распространение, победили вирус, рано. Насколько быстро сможем остановить инфекцию, зависит от каждого из нас», — сказала Айнура Акматова.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148137/
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