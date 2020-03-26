Только самоизоляцией и ограничением передвижения коронавирус не победить

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Об этом сообщило РБК.

По его словам, подобные меры позволяют выиграть время в борьбе с распространением болезни, однако для спасения жизней этого недостаточно. «Вы создали окно возможностей. Но вопрос в том, как вы его используете», — заявил глава ВОЗ.

По его словам, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением болезни. Для этого необходимо:

— улучшить систему здравоохранения;

— подготовить медицинский персонал, готовый работать с заболевшими;

— выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус;

— готовить дополнительные больницы для приема пациентов;

— четко отслеживать все контакты заболевших;

— бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

«Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновления эпидемии после снятия всех ограничений, — заявил глава ВОЗ. — Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом».

Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать — вот способ избежать дальнейших ограничений. Тедрос Гебреисус

По данным университета Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 460 тысяч человек. Из них 20 тысяч 857 умерли, 113,6 тысячи выздоровели. Больше всего погибших в Италии, Испании, Китае, Иране и Франции.