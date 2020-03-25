После включения отопления в Бишкеке уровень загрязнения воздуха увеличился

После включения отопления в Бишкеке уровень загрязнения воздуха вырос во всех районах. Об этом свидетельствуют датчики экологического движения «МувГрин».

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Отопление отключили 19 марта, и к 23 марта во всех районах столицы не было превышения уровня загрязнения. Накануне вечером ситуация изменилась. Уровень загрязнения не превышал норму только в двух районах — в микрорайоне «Восток-5» и на пересечении улиц Московской и Уметалиева.

Решение о возобновлении отопительного сезона принято мэрией Бишкека накануне. Отметим также, что на ТЭЦ отрицают обвинения в том, что именно станция — основной источник загрязнения воздуха в столице. На теплоэлектроцентрали считают, что основные загрязнители воздуха — автомобильный транспорт и частный сектор. А ТЭЦ хоть и дымит, но в меру допустимого. Еще и платит ежегодно в Фонд окружающей среды за выбросы.