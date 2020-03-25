Передвигаться на личном авто в режим чрезвычайного положения разрешено

Передвигаться на личном транспорте в аптеку, магазин или больницу в условиях чрезвычайного положения можно. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

В ведомстве пояснили, что на время введения комендантского часа запрещен частный извоз.

«При выходе из дома вы должны заполнить машрутный лист, где будет указано, куда направляетесь, время выезда. Частный извоз запрещен, водителей такси ждет административная ответственность», — сообщили в ГУОБДД.

Нормы касаются всех регионов, где введен режим чрезвычайного положения.

В Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня ввели чрезвычайное положение и комендантский час.