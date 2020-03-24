В Кыргызстане выявили еще 26 случаев коронавируса. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По его данным, больные находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице Бишкека, Ошской межобластной клинической больнице, Ноокатской территориальной больнице, Джалал-Абадской клинической и Баткенской областной объединенной больнице.

«Еще 4 человека госпитализированы с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). У 96 человек анализы с сомнительными реакциями пока показывают отрицательные результаты», — отметили в штабе.

Всего госпитализировали 142 человека (68 мужчин, 74 женщины), среди них двое детей до года, 1 с положительным результатом; также положительные результаты еще у двух детей в возрасте 6 и 14 лет.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.