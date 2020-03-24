Чрезвычайное положение в КР. Электрики переходят на усиленный режим работы

Диспетчерские, аварийно-восстановительные и ремонтные бригады ОАО «Северэлектро» переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Северэлектро» временно приостанавливает плановые ремонтные работы с отключением электроэнергии у абонентов.
Компания принимает меры по бесперебойному обеспечению электричеством потребителей:
- для реагирования на внештатные ситуации функционирует оперативный штаб ОАО «Северэлектро»;
- диспетчерские, аварийно-восстановительные и ремонтные бригады переходят на усиленный режим работы;
- производственные службы и структурные подразделения работают в штатном режиме;
- часть сотрудников административного персонала перешла на удаленную работу;
- регулярно проводится санитарная обработка дезинфицирующими средствами зданий, служебных помещений, транспортных средств;
- организовано круглосуточное дежурство на всех объектах.
В случае возникновения вопросов по электроснабжению абоненты могут обращаться в круглосуточный кол-центр по телефонам: 1209, 0772001209, 702001209 и 0556001209.