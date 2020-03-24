Чрезвычайное положение в КР. Электрики переходят на усиленный режим работы

Диспетчерские, аварийно-восстановительные и ремонтные бригады ОАО «Северэлектро» переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Северэлектро» временно приостанавливает плановые ремонтные работы с отключением электроэнергии у абонентов.

Компания принимает меры по бесперебойному обеспечению электричеством потребителей:

для реагирования на внештатные ситуации функционирует оперативный штаб ОАО «Северэлектро»;

диспетчерские, аварийно-восстановительные и ремонтные бригады переходят на усиленный режим работы;

производственные службы и структурные подразделения работают в штатном режиме;

часть сотрудников административного персонала перешла на удаленную работу;

регулярно проводится санитарная обработка дезинфицирующими средствами зданий, служебных помещений, транспортных средств;

организовано круглосуточное дежурство на всех объектах.

В случае возникновения вопросов по электроснабжению абоненты могут обращаться в круглосуточный кол-центр по телефонам: 1209, 0772001209, 702001209 и 0556001209.