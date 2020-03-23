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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Туристов из Египта и Таиланда разместили в отеле. Условия лучше, чем на «Ганси»

Кыргызстанцев, вернувшихся из Египта и Таиланда разместили на обсервацию в Garden Hotel в Бишкеке. Информацию 24.kg подтвердил певец Дайыр Исмадияров.

По его словам, сегодня на четырех автобусах туристов из Египта и Таиланда в сопровождении сотрудников Минздрава и МВД доставили из Алматы в Бишкек.

«Мы сначала прошли проверку в Алматы. Измерили температуру, спрашивали о наличии симптомов. Затем нам разрешили выйти из аэропорта. На четырех автобусах мы направились в Бишкек. Нас привезли сразу в отель. В конференц-зале несколько врачей повторно проверили нас, взяли анализы на коронавирус. Насколько мне известно, ни у кого из нас нет симптомов, но мы все готовы соблюдать правила и сидеть на карантине», — сообщил Дайыр Исмадияров.

По его словам, туристы не знали, где их будут размещать.

 «Мы не знали, где будем проходит обсервацию. Готовы были к худшему сценарию, главное, в стране. Но попали в хорошие условия. Насчет еды пока не знаем, так как многие еще проходят проверку. Нам запретили выходить из номера. Разместили по два человека. Не сказали даже, сколько дней будем в обсервации», — отметил Дайыр Исмадияров.

Отметим, сегодня в Кыргызстан через Алматы вернулись 126 туристов из Шарм-эль-Шейха (Египет) и 11 туристов из Бангкока (Таиланд).

Напомним, в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147622/
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