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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Электронное билетирование. Мобильное приложение доступно и для гаджетов Apple

Мобильное приложение «Тулпар» теперь доступно и для пользователей гаджетов компании Apple. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, скачать приложение можно в AppStore.

В муниципалитете добавили, что приложение позволяет контролировать и пополнять счет, просматривать историю поездок. Ранее команда «Тулпара» уже разработала такое приложение для гаджетов на базе Android.

Отзывы по приложению принимаются по номеру 0312582000 или по электронной почте техподдержки: feedback@tulpar-card.kg.

Напомним, что система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте заработала с 1 марта. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата проезда должна была стать полностью безналичной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147616/
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