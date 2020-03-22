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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Состояние двух больных средней тяжести, новых нет

В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусом нет. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, все ранее госпитализированные кыргызстанцы, у которых подтвердился диагноз, находятся в стационаре.

«У 12 их них состояние удовлетворительное, у двух состояние средней тяжести. Проводится симптоматическое лечение, чтобы не было осложнений», — отметила она

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147530/
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