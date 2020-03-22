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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Горячая вода, маски, перчатки. Условия обсервации в школе-интернате улучшились

После серии публикаций в СМИ и соцсетях о плохих условиях обсервации в школе-интернате Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял меры.

Отметим, там находятся пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек.

Помещенные в карантинную зону рассказали, что всех без предупреждения, после взятия анализов и паспортного контроля, посадили в автобусы и привезли в обсервацию. Правда, до нее доехали не все. Исчезли некоторые пассажиры бизнес-класса.

Прибывшие пожаловались, что в школе холодно, нет горячей воды, грязь, не хватает антисептиков и масок. После обеда ситуация изменилась. Помыли пол, раздали маски и резиновые перчатки, подключили горячую воду. Помещенным в карантин привезли обед — гороховый суп и плов.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147527/
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