В обсервации у кыргызстанца выявили коронавирус. Соседа не изолировали

У кыргызстанца на территории бывшей американской базы «Манас» подтвердился коронавирус. Но у его соседа до сих пор не взяли повторный анализ и не изолировали. Мужчина прислал 24.kg видео из палаты в обсервации, где лежал рядом с заболевшим.

По его словам, кровати располагаются в метре друг от друга. Вместе они прожили четыре дня.

Молодой человек добавил, что после того, как соседа увезли, его самого попросили оставаться в комнате и никуда не выходить. «Но раз у него подтвердился анализ, то и комната может быть заражена? Меня никуда не перевели, не проверяют и не берут анализы», — написал он.

Он добавил, что в корпусе общие санузел и душевые, в таких условиях и здоровый человек подвергается риску заражения.

Находящиеся в корпусе граждане также просят изолировать молодого человека. Об этом они на условиях анонимности рассказали 24.kg.

«У нас у всех был отрицательный анализ на коронавирус. Разговаривали с врачами, когда узнали о случае заражения. Нам ответили, что сосед в группе риска, но его не будут изолировать. Да он и сам переживает. Мы обращались в штаб, не можем добиться, чтобы его проверили, изолировали. Это не шутки. Но в штабе нам не дают ответа. Сегодня у нас до сих пор не измерили температуру», — рассказала одна из находящихся в обсервации.