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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Калыс Ахматов об обсервации: Не отель, но условия вполне соответствуют

«Я сам лично посмотрел условия в обсервации, там не пятизвездочный отель, но условия вполне соответствуют», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.

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«Утром я лично посмотрел все записи. Они не соответствуют действительности. Пассажиров рейса Дубай — Бишкек мы разместили в Токмаке. Я сам там был, посмотрел условия», — заявил Калыс Ахматов.

При этом замглавы МЧС не ответил на жалобы пассажиров рейса Москва — Бишкек. Не стал чиновник и рассказывать о том, куда делись пассажиры бизнес-класса с этого рейса.

Отметим, прилетевших рейсом из Москвы сегодня утром разместили в здании интерната, где организовали палаты — мужские и женские. «По 12 коек. Туалет один на три этажа. Воды горячей нет. Прибывшим не раздали ни антисептики, ни маски», — сообщают очевидцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147508/
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