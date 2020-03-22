Калыс Ахматов об обсервации: Не отель, но условия вполне соответствуют

«Я сам лично посмотрел условия в обсервации, там не пятизвездочный отель, но условия вполне соответствуют», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.

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«Утром я лично посмотрел все записи. Они не соответствуют действительности. Пассажиров рейса Дубай — Бишкек мы разместили в Токмаке. Я сам там был, посмотрел условия», — заявил Калыс Ахматов.

При этом замглавы МЧС не ответил на жалобы пассажиров рейса Москва — Бишкек. Не стал чиновник и рассказывать о том, куда делись пассажиры бизнес-класса с этого рейса.

Отметим, прилетевших рейсом из Москвы сегодня утром разместили в здании интерната, где организовали палаты — мужские и женские. «По 12 коек. Туалет один на три этажа. Воды горячей нет. Прибывшим не раздали ни антисептики, ни маски», — сообщают очевидцы.