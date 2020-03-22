Вернуться в Кыргызстан смогут те пассажиры, у которых есть обратные билеты

Те пассажиры, которые вылетели за пределы Кыргызстана и у них есть билеты туда и обратно, смогут вернуться домой чартерными рейсами. Об этом 24.kg сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.
По его словам, на сегодня разрешения на полеты есть у компаний «Аэрофлот», «Авиа траффик», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Именно пассажиры этих авиакомпаний могут рассчитывать, что смогут вернуться на родину.
«Например, у них есть билеты на транзитный рейс Испания — Москва — Бишкек от «Аэрофлота». Пусть они обращаются в авиакомпанию, она выполнит свои обязательства и совершит рейс. Мы помогаем тем гражданам, которые хотят домой попасть и у них есть обратные билеты», — рассказал Курманбек Акышев.
При этом чиновник не уточнил, как быть тем, у кого нет обратных билетов, или тем, кто собирался возвращаться на родину рейсами авиакомпаний, которым на сегодня запрещены полеты в КР.