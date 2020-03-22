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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Внутренние поезда пока курсируют в обычном режиме

Внутренние поезда по маршрутам Бишкек — Мерке, Бишкек — Токмак и Бишкек — Кара-Балта сегодня курсируют в обычном режиме. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГП «Кыргыз темир жолу».

По данным ведомства, сегодня граждане могут пользоваться услугами поездов без ограничений.

«Однако в связи с введением в Кыргызстане режима чрезвычайной ситуации завтра решится, будут ли курсировать данные маршруты в прежнем режиме», — сказали в пресс-службе.

Накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147501/
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