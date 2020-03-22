Мэрия Бишкека создает штаб по организации волонтерской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, в адрес мэрии поступает много предложений о помощи от простых горожан.
«Социальные и медицинские учреждения, детские реабилитационные центры и приюты закрыты на карантин, им всем понадобится помощь. Чтобы помощь дошла до каждого нуждающегося, мэрия Бишкека создает штаб по организации волонтерской деятельности», — отметили в мэрии.
Данные координаторов для дальнейшего взаимодействия по WhatsApp-каналу:
- Ленинский район — 0772717162, Керимкул Кудайбергенов;
- Свердловский район — 0702046429, Айжамал Токтобекова;
- Первомайский район — 0702427381, Нарынкуль Абсаматовна;
- Октябрьский район — 0708165156, Улан Жолдошбеков.
Управление социального развития — 0700901480, Перизат Мукамбетова.
Общая координация организации волонтерской помощи — 0557706575, Насипа Султанкулова.
В мэрии добавили, что открыт специальный счет для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Средства будут направлены на закупку тепловизоров, аппаратов ИВЛ, антисептиков, шприцов, защитных костюмов, очков, перчаток, дезинфицирующих средств.
Счет: 4402061213012249
ИНН: 01710199610068
БИК: 440001
Код платежа: 14411100
Подробная информация по лицевому счету: 0777119771, 0755001777, 0772665377 (WhatsApp).