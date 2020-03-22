Мэрия Бишкека создает штаб по организации волонтерской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в адрес мэрии поступает много предложений о помощи от простых горожан.

«Социальные и медицинские учреждения, детские реабилитационные центры и приюты закрыты на карантин, им всем понадобится помощь. Чтобы помощь дошла до каждого нуждающегося, мэрия Бишкека создает штаб по организации волонтерской деятельности», — отметили в мэрии.

Данные координаторов для дальнейшего взаимодействия по WhatsApp-каналу: Ленинский район — 0772717162, Керимкул Кудайбергенов;

Свердловский район — 0702046429, Айжамал Токтобекова;

Первомайский район — 0702427381, Нарынкуль Абсаматовна;

Октябрьский район — 0708165156, Улан Жолдошбеков. Управление социального развития — 0700901480, Перизат Мукамбетова. Общая координация организации волонтерской помощи — 0557706575, Насипа Султанкулова.

В мэрии добавили, что открыт специальный счет для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Средства будут направлены на закупку тепловизоров, аппаратов ИВЛ, антисептиков, шприцов, защитных костюмов, очков, перчаток, дезинфицирующих средств.

Счет: 4402061213012249

ИНН: 01710199610068

БИК: 440001

Код платежа: 14411100

Подробная информация по лицевому счету: 0777119771, 0755001777, 0772665377 (WhatsApp).