Пассажиров, прибывших сегодня утром в Бишкек транзитным рейсом из Москвы, поместили в обсервацию в школе-интернате.

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После сдачи анализов на коронавирус и паспортного контроля всех 192 пассажиров посадили в автобусы и отвезли в интернат. Дети сейчас на карантине и в учебных классах организовали палаты — мужские и женские. По 12 коек. Туалет один на три этажа. Воды горячей нет. Прибывшим не раздали ни антисептики, ни маски.

«А как мы будем все содержаться в одном месте? Это же не изоляция», — возмутились люди.

Но дежурившие у входа милиционеры попросили успокоиться, пообещали, что скоро придут врачи и ситуация прояснится. Пассажиры возмущены, почему им сразу не сказали об обсервации. «В таких условиях не только коронавирус подцепить можно», — сетуют отправленные в карантин.

Ранее замминистра здравоохранения Толо Исаков заявлял, что всех прибывающих в Кыргызстан будут отправлять на домашнюю обсервацию, поскольку Минздрав изменил алгоритм действий.

Чиновник пообещал 24.kg разобраться, на каком основании людей поместили в учебное заведение, не подготовленное для карантинной зоны и не предусматривающее изоляцию.

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом.