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Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Медикам и милиции не хватает еды: мэрия Бишкека просит помочь

В мэрии Бишкека призывают горожан оказывать поддержку милиционерам и врачам, которые работают на улицах столицы. Об этом на своей странице Facebook написал руководитель аппарата Балбак Тулобаев.

По его словам, у кого есть возможность помочь сухим пайком, масками и другими необходимыми вещами могут оставить свой номер телефона под его публикацией.

«По Бишкеку работают сотрудники мэрии, милиционеры и врачи. У кого есть возможность помочь с масками, гигиеническими средствами и едой для них пишите свой номер телефона, по надобности мы свяжемся с вами. Не выходите из дома и чаще мойте руки», — пишет Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147483/
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