ЧС в Кыргызстане. Медикам и милиции не хватает еды: мэрия Бишкека просит помочь

В мэрии Бишкека призывают горожан оказывать поддержку милиционерам и врачам, которые работают на улицах столицы. Об этом на своей странице Facebook написал руководитель аппарата Балбак Тулобаев.

По его словам, у кого есть возможность помочь сухим пайком, масками и другими необходимыми вещами могут оставить свой номер телефона под его публикацией.

«По Бишкеку работают сотрудники мэрии, милиционеры и врачи. У кого есть возможность помочь с масками, гигиеническими средствами и едой для них пишите свой номер телефона, по надобности мы свяжемся с вами. Не выходите из дома и чаще мойте руки», — пишет Балбак Тулобаев.