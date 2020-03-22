Кыргызстанец распространял фейки о коронавирусе. Его нашли

Накануне в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлен и задержан 38-летний Кубанычбек Шаимкулов. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

Фото пресс-центра ГКНБ.

Установлено, что мужчина занимается частным извозом в одной из компаний. Он распространил через соцсети информацию о том, что из Джалал-Абадской областной клинической больницы сбежали зараженные коронавирусом пациенты и от этого массово увольняются врачи.

«Сейчас Кубанычбек Шаимкулов раскаялся в содеянном и просит прощения у народа. ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР», — говорится в сообщении.