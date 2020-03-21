Фото дня. Безлюдная площадь Ала-Тоо в праздник Нооруз

Абсолютно пустую площадь Ала-Тоо без единого человека сфотографировал сегодня читатель 24.kg.
Напомним, празднование Нооруза в столице отменили из-за коронавируса.
Однако ранее и в будни на площади Ала-Тоо всегда было многолюдно.
Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса, подтвержденных в Кыргызстане. Вечером республиканский штаб сообщил о двух зараженных в Бишкеке.
Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.