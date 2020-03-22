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Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Вспышка коронавируса в США глазами кыргызстанки Гулайым Мурзаевой

Гулайым Мурзаевой
Фото Гулайым Мурзаевой

Журналист Гулайым Мурзаева последние два года живет в Чикаго (США). Она уехала по грин-карте с мужем и двумя детьми.

Сейчас активно ведет блог на YouTube, где рассказывает истории соотечественников в США. У нее 60 тысяч подписчиков.

Гулайым рассказала 24.kg, как в Америке идет борьба с коронавирусом, а также о жизни кыргызстанцев в Соединенных Штатах.

— Гулайым, как в Америке проходят дни борьбы с коронавирусом? Что работает в городе?

— В городе тихо, все кафе, рестораны, школы, вузы, библиотеки и компании закрыты. Работают только супермаркеты и больницы.

13 марта было обращение президента Дональда Трампа о распространении коронавируса в Америке. Но еще до этого студентам, сотрудникам, которые приезжают на работу в общественном транспорте, разрешили работать из дома. Теперь собираются полностью приостановить работу общественного транспорта.

В такой ситуации каждый человек должен показывать личную ответственность. Поэтому мы тоже не выходим без острой необходимости, на улицу — только в перчатках, масках и с антисептиками.

 Люди поддаются панике?

— Есть паника, что ситуация может затянуться. Никто, конечно, как в Кыргызстане, не брал сразу несколько мешков муки, но люди закупились. Хотя, по моим наблюдениям, американцы всегда покупают много продуктов. Однако я не видела у нас стычек в супермаркетах, такие случаи были в Калифорнии.

Первые дни в аптеках я не могла найти маску. В дефиците были картошка, молоко, яйца, макароны, туалетная бумага и растительное масло.

Америка еще готовится к экономическому кризису. До коронавируса была информация о банкротстве некоторых компаний, теперь идет сокращение.

Например, один из крупных банков США Chase Bank закрыл 20 процентов своих филиалов. Многие люди остаются без работы.

В связи с такой ситуацией всем нам приходится менять планы.

Гулайым Мурзаевой
Фото Гулайым Мурзаевой

— Держите ли связь с соотечественниками и посольством?

— Насчет посольства не знаю, а с соотечественниками держим связь. Почти все кыргызы в США пережили трудные дни в первые годы переезда, поэтому можно сказать, что сейчас крепко стоят на ногах. Очень практичны. К коронавирусу тоже подготовились. Сейчас все дома.

 На своем YouTube-канале вы освещаете жизнь кыргызстанцев в Чикаго. В каких сферах они трудятся?

— Как известно, кыргызы в Чикаго работают водителями большегрузных машин и в сфере IT.

 Как оцениваете их жизнь и поведение? Кажется, что все кыргызы в США успешные...

— Я шутя говорю, что кыргыз и в Америке кыргыз. Есть те, кто совсем не изменился, в хорошем и плохом смыслах. Однако встречаю и тех соотечественников, которые стали как американцы.

А успешны те, кто усиленно учился и, окончив обучение, получил хорошие возможности.

— Связывают ли они свое будущее с Кыргызстаном?

— Честно говоря, многие не хотят возвращаться в страну. Наблюдая за ситуацией, стратегией власти, у них отпадает желание. Беспокоятся за будущее детей, поэтому думают пока остаться в США.

Но не все. Например, сейчас трое молодых успешных ребят приняли решение жить и работать в Кыргызстане. Уверена, они смогут внести вклад в развитие нашей республики.

Гулайым Мурзаева

 Какие вопросы часто задают подписчики, которые смотрят ваши прямые эфиры в YouTube и Instagram?

— Часто спрашивают, как можно уехать в Америку. Многие рассказывают, что им трудно жить в Кыргызстане и хотели бы уехать в США на заработки.

Но цель моих прямых эфиров — не приглашать всех в США, а ознакомить, стимулировать, может, в чем-то развивать. Хотелось бы, чтобы кыргызстанцы начали изучать английский, нужные профессии, например, IT.

Гулайым Мурзаевой
Фото Гулайым Мурзаевой

Недавно я рассказывала об одной женщине, которая, несмотря на возраст, в свободное время ходила в фитнес-центры. В США многие остаются незаконно, поэтому у них нет медицинской страховки. Женщина говорила, что следит за здоровьем, чтобы не тратить деньги на медицину, и ей удалось избавиться от болей в суставах.

После этого несколько моих подписчиков написали, что начали заниматься спортом и перестали тратить деньги на медикаменты. Это немного, но все равно приятно.

 Чего вам не хватает в Америке?

— В Америке или в других странах мне не хватает родителей. Я хочу с ними провести самые счастливые моменты своей жизни. Очень жалею, что нахожусь вдали, когда мои родители в преклонном возрасте. Очень часто хочу бросить все и уехать к ним.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147413/
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