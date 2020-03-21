Дочь заболевшей паломницы из Нооката выехала до введения режима ЧС

Дочь заболевшей паломницы из Нооката выехала до введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, женщина с 2007 года проживает в Кара-Балте.

«После того как ее мать вернулась из малого хаджа, она приехала в гости. Как контактирующее лицо сдала анализы. Результат отрицательный. И 19 марта женщина выехала домой, в Чуйскую область. Режим ЧС ввели после ее отъезда. Кроме того, медики сказали ей, что она должна лежать по месту проживания. Сейчас она вместе с тремя детьми находится в обсервации», — отметили в управлении.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Толо Исаков заявил, что женщина сбежала ночью на такси из Нооката в Чуйскую область.