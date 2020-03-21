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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачам, которые ходят к людям на домашнем карантине, выдают одноразовые костюмы

Врачам, которые ходят к людям на домашнем карантине, выдают одноразовые костюмы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

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По его словам, разовых костюмов достаточно. В то же время чиновник отметил, что один человек может использовать его несколько раз.

Кроме того, Толо Исаков добавил, что выделенные правительством на борьбу с коронавирусом 30 миллионов сомов направляют на приобретение масок, защитных костюмов и другие средства для организации изоляторов.

Напомним, что сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в Кыргызстане — 12 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147398/
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21 марта, суббота
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