Врачам, которые ходят к людям на домашнем карантине, выдают одноразовые костюмы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Читайте по теме Что будет, если в Кыргызстане введут режим чрезвычайного положения

По его словам, разовых костюмов достаточно. В то же время чиновник отметил, что один человек может использовать его несколько раз.

Кроме того, Толо Исаков добавил, что выделенные правительством на борьбу с коронавирусом 30 миллионов сомов направляют на приобретение масок, защитных костюмов и другие средства для организации изоляторов.

Напомним, что сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в Кыргызстане — 12 человек.