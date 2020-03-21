В Кыргызстан поступит еще 20 тысяч тест-систем на коронавирус

В Кыргызстан из России поступит еще 20 тысяч тест-систем. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, сейчас в республике есть 6,5 тысячи тест-систем. Чиновник добавил, что в последнее время увеличился их расход из-за того, что в страну активно начали возращаться кыргызстанцы.

Он отметил, что сдать тесты на наличие коронавируса могут все желающие, у кого есть симптомы заболевания.

«Если вы не прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией и не контактировали с зараженными, необходимости сдавать анализ нет. В первую очередь нужно обратиться к врачу», — сказал Толо Исаков.



Напомним, что сегодня стало известно о еще шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в Кыргызстане — 12 человек.