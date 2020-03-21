Заболевшие коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно

Шестеро кыргызстанцев, у которых ранее выявили коронавирус, чувствуют себя хорошо. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, их состояние удовлетворительное, за исключением одного пациента. «Но это не связано с коронавирусом. Ему 74 года. У него есть сахарный диабет. Однако все заболевшие чувствуют себя хорошо, температуры, кашля нет», — заявил чиновник.

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Он добавил, что выявлено 1 тысяча 630 человек, которые контактировали с заболевшими в Сузаке, и 700 — в Ноокате.

«Все они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Идет меднаблюдение. Не стоит паниковать. Ситуация стабильная», — сказал Толо Исаков.

Напомним, что сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее количество заболевших — 12. Ранее заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта, а также у троих мужчин — паломников из Сузакского района. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.