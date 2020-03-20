Коронавирус в Кыргызстане. ЦИК не поддержал инициативу о переносе даты выборов

Члены ЦИК не поддержали инициативу о переносе даты выборов из-за коронавируса. Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Атыр Абдрахматова.

По ее словам, большинство членов избирательной комиссии не поддержали предложение о включении в повестку дня вопроса обращения к президенту и ЖК о переносе выборов в связи с распространением коронавируса в КР.

Член ЦИК отметила, что по законодательству выборы отменяются при введение чрезвычайного положения.

«Мы второй раз пытались поднять этот вопрос. ЦИК — коллегиальный орган, предложили обсудить риски. Члены участковых избирательных комиссий, люди могут просто испугаться или заболеть и не пойти на участки, что в этом случае будет? Тем более что сейчас всем рекомендуется оставаться дома, чтобы не распространять заболевание», — отметила она.

ЦИК не может отменить или перенести выборы, у него нет полномочий для этого, но обратиться к президенту или парламенту — может. Но поддержали предложение только четыре члена Центризбиркома. Атыр Абдрахматова

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.