18:43
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Коронавирус в Кыргызстане. ЦИК не поддержал инициативу о переносе даты выборов

Члены ЦИК не поддержали инициативу о переносе даты выборов из-за коронавируса. Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Атыр Абдрахматова.

По ее словам, большинство членов избирательной комиссии не поддержали предложение о включении в повестку дня вопроса обращения к президенту и ЖК о переносе выборов в связи с распространением коронавируса в КР.

Член ЦИК отметила, что по законодательству выборы отменяются при введение чрезвычайного положения.

«Мы второй раз пытались поднять этот вопрос. ЦИК — коллегиальный орган, предложили обсудить риски. Члены участковых избирательных комиссий, люди могут просто испугаться или заболеть и не пойти на участки, что в этом случае будет? Тем более что сейчас всем рекомендуется оставаться дома, чтобы не распространять заболевание», — отметила она.

ЦИК не может отменить или перенести выборы, у него нет полномочий для этого, но обратиться к президенту или парламенту — может. Но поддержали предложение только четыре члена Центризбиркома.

Атыр Абдрахматова

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147361/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020: В городе Ош изменились границы некоторых избирательных участков
ЦИК открыл новый раздел на сайте, где можно узнать программу политических партий
Родственники оставшихся в Новосибирске кыргызстанцев просят о помощи
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Твит дня. За сутки в скорой помощи не было ни одного случая с кишечной инфекцией
Все пансионаты Иссык-Кульской области закроют на карантин
Бишкектеплосеть напомнила, как можно узнать счет и оплатить его удаленно
Сегодняшний рейс Новосибирск — Бишкек отменили. Кыргызстанцы не могут вылететь
USAID выделил 66 миллионов сомов для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане
Еще три торговых центра Бишкека закрылись на карантин из-за коронавируса
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
20 марта, пятница
18:20
Оправдать Сапара Исакова за отсутствием события преступления просят адвокаты Оправдать Сапара Исакова за отсутствием события преступ...
18:17
Коронавирус в Кыргызстане. ЦИК не поддержал инициативу о переносе даты выборов
18:14
Выборы-2020: В городе Ош изменились границы некоторых избирательных участков
18:03
Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
18:01
В Бишкеке построят новый корпус для гимназии № 6. Объявлен конкурс