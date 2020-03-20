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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020: В городе Ош изменились границы некоторых избирательных участков

В Оше, где 12 апреля должны пройти выборы в городской кенеш, изменились границы 36 избирательных участков, а еще 6 — перенесены на другой адрес. Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Атыр Абдрахматова.

По ее словам, решение принято сегодня на заседании ЦИК. За проголосовали 8 членов, против — 3.

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«Границы избирательных участков утверждены в январе. Почему это делают заранее — чтобы избиратели знали, где будут голосовать. Через семь дней заканчивается процесс уточнения себя в списках избирателей и его редактирование будет закрыто. Позавчера на заседание руководство ЦИК вынесло вопрос о переносе границ. Но нам не смогли ответить, сколько человек передвигается, почему. Сослались на просьбы избирателей. Но их не предоставили. Вопрос отложили. Рабочая группа доработала и сегодня снова внесли. Позавчера предлагали внести изменение в 44 избирательных участка, то сегодня уже в 36. Всего в Оше 76 участков», — отметила она.

Атыр Абдрахматова добавила, что ЦИК отказался от практики направления извещений избирателям.

Возникает вопрос, кто и как успеет известить избирателей о том, что их участки изменились?

Атыр Абдрахматова

«Перепись запретили из-за коронавируса. Даже если распечатают какие-то уведомления — кто пойдет раздавать?» — задается вопросом член ЦИК.

Она добавила, что поправки в избирательное законодательство президент подписал в августе 2019 года, и за это время можно было провести работу по уточнению границ.

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147355/
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