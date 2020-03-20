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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вместе с заболевшими коронавирусом паломницами прилетели еще 282 человека

Одним рейсом с заболевшими коронавирусом паломницами из Кувейта прилетели 282 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, женщины прилетели 12 марта рейсом Джида — Ош. Возраст паломниц 67, 71 и 77 лет.

В ведомстве добавили, что сегодня продолжаются противоэпидемические мероприятия для установления всех контактных лиц.

Все граждане могут обращаться с вопросами о действиях и профилактике коронавируса на номера горячих линий 112 и 118. По ним консультируют медицинские специалисты.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта. Общее число заразившихся в республике — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147277/
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