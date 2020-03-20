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Общество

Бери пример! Мужчины Тогуз-Булака решили шить маски и раздавать их бесплатно

В селе Тогуз-Булак Иссык-Кульской области местные жители сами начали шить медицинские маски. Об этом в социальной сети Facebook сообщил пользователь Байыш Алиев.

По его словам, в районном центре Боконбаево в аптеках большие очереди за медицинскими масками. Стоимость их составляет 25 сомов.

По словам Байыша Алиева, чтобы обеспечить безопасность жителей села, местные мужчины с депутатами айыльного кенеша начали производить медицинские маски. А работницы двух местных швейных цехов согласились сшить их бесплатно.

Волонтеры раздадут маски 2 тысячам 350 жителям села бесплатно.

«Если будут чистота и порядок, то мы преодолеем все препятствия», — написал пользователь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147272/
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