В Бишкеке задержан офицер военкомата. Генпрокуратура рассказала подробности

Начальник отдела Свердловского военкомата задержан при получении взятки. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона обратился с заявлением гражданин О.М. Он сообщил, что начальник 4-го отдела Свердловского районного военного комиссариата майор Р.А. обманом завладел 50 тысячами сомов якобы за месячный сбор мобилизационного резерва. После этого он вымогал еще 12 тысяч 200 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР. Военная прокуратура Бишкекского гарнизона при получении части требуемых денег задержала сотрудника вышеуказанного военного комиссариата и заключила под стражу. Ведется расследование.

Отметим, ранее сотрудники ГКНБ совместно с работниками Военной прокуратуры при получении взятки задержали офицера одного из военкоматов страны.