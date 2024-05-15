23:29
USD 88.33
EUR 95.26
RUB 0.96
Происшествия

В Бишкеке задержан офицер военкомата. Генпрокуратура рассказала подробности

Начальник отдела Свердловского военкомата задержан при получении взятки. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона обратился с заявлением гражданин О.М. Он сообщил, что начальник 4-го отдела Свердловского районного военного комиссариата майор Р.А. обманом завладел 50 тысячами сомов якобы за месячный сбор мобилизационного резерва. После этого он вымогал еще 12 тысяч 200 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР. Военная прокуратура Бишкекского гарнизона при получении части требуемых денег задержала сотрудника вышеуказанного военного комиссариата и заключила под стражу. Ведется расследование.

Отметим, ранее сотрудники ГКНБ совместно с работниками Военной прокуратуры при получении взятки задержали офицера одного из военкоматов страны. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294082/
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке во время получения взятки задержан офицер военкомата
Сотрудника Госфиннадзора поймали с поличным при получении взятки
Задержание адвоката с $25 тысячами взятки. В МВД рассказали подробности
При передаче взятки в $25 тысяч задержан адвокат
В Бишкеке при получении взятки в 180 тысяч сомов задержан следователь
По подозрению в вымогательстве взятки задержан сотрудник патрульной милиции
По подозрению в вымогательстве взятки задержан очередной следователь
В Бишкеке за взятку задержали еще одну сотрудницу Счетной палаты
Двух сотрудников ГУВД Бишкека задержали за вымогательство 160 тысяч сомов
Задержана инспектор Счетной палаты. Брала взятку с директоров школ
Популярные новости
Иностранец в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; украл $6,5 тысячи Иностранец в аэропорту «Манас» украл $6,5 тысячи
Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за&nbsp;вымогательство взятки Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки
Муниципальные земли Бишкека за&nbsp;более $10 миллионов присвоил кыргызстанец Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
В&nbsp;Бишкеке пропала 13-летняя Асема Салиева В Бишкеке пропала 13-летняя Асема Салиева
Бизнес
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
15 мая, среда
22:22
Начались прием и рассмотрение заявок на получение социального контракта Начались прием и рассмотрение заявок на получение социа...
22:00
Чудаки парковки. Из-за машин на тротуарах людям приходится идти по дороге
21:46
В Бишкеке задержан офицер военкомата. Генпрокуратура рассказала подробности
21:22
Нацбанк запустил мобильное приложение для демонстрации новых банкнот
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 мая: опять дожди