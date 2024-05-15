Начались прием и рассмотрение заявок на получение социального контракта. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, заявки принимают территориальные подразделения ведомства.

«В рамках программы «Социальный контракт» можно получить безвозмездно 100 тысяч сомов на открытие малого бизнеса. В этом году в ней смогут участвовать 23 тысячи семей. Из них 20 тысяч получат финансирование из государственного бюджета — на это выделили 2 миллиарда сомов. Остальные 3 тысячи — по линии Всемирного банка», — сказали в Минтруда.

Читайте по теме Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов

Получить финансирование могут малообеспеченные и малоимущие семьи, имеющие социальный паспорт или получающие пособие «уй-булого комок». Семья должна иметь трудовой и имущественный потенциал, а также составить реальный бизнес-план.

Приоритет при заключении социального контракта отдается семьям, имеющим трех и более детей или лиц с инвалидностью, семьям, имеющим прибыльный и устойчивый бизнес-план, который соответствует критериям проекта «Одно село — один продукт» и зеленой экономики.

Решение о заключении социального контракта принимает временная комиссия по его реализации при местной госадминистрации, в состав которой входят представители МСУ, НПО, местных кенешей и территориальных управлений Минтруда и других ведомств.