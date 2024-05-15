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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 мая: опять дожди

В Кыргызстане дожди с грозами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294068/
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