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21:00, 15 мая 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 мая: опять дожди
21:00, 15 мая 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане дожди с грозами.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/294068/
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