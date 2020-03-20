ЧС в Ноокате. Появилось первое видео из закрытого района

В соцсетях опубликовали первое видео из Ноокатского района, где сегодня введен режим чрезвычайной ситуации.

Мужчина за кадром говорит, что в село Кыргыз-Ата не пропускают никого. «Я приехал из Оша, и меня не пускают в село, как и других людей. Также оттуда никого не выпускают», — сказал очевидец.

Он призвал граждан не выезжать из южной столицы.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане.

Общее число заболевших — шесть человек.

Ранее

— у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.

Таким образом, на сегодня в стране два района, где действует режим ЧС.