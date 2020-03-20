Зараженные коронавирусом сузакцы и жители Нооката прилетели разными рейсами

Трое жителей Ноокатского района прилетели из малого хаджа другим рейсом, не вместе с паломниками, у которых ранее выявили заражение коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Глава Минздрава не стал уточнять информацию о заболевших, сославшись на защиту персональных данных.

«Не буду говорить, кто это — мужчины или женщины, потому что после этого начнется паника у других. Кроме того, не стану называть их возраст, поскольку это персональные данные. Они прибыли из малого хаджа. Мы запросили информацию в ГПС и аэропорт для того, чтобы выяснить, сколько человек летели вместе с этими людьми», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.