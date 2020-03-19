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Общество

В Узбекистане разрешили выращивание конопли в промышленных целях

В Узбекистане разрешили культивирование и оборот каннабиса в промышленных целях. Об этом сообщили СМИ РУз.

Отмечается, что для этого юридические лица должны получать специальную лицензию. Она даст право заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией, приобретением и перевозкой растения каннабис в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Закон подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. При этом содержание наркотического средства тетрагидроканнабинола в растении не должно превышать 0,2 процента. Лицензии на данный вид деятельности будут выдавать в порядке, установленном кабинетом министров.

«Сорта растения каннабис, разрешенного к культивированию и обороту в промышленных целях, условия их культивирования и оборота также определит кабинет министров», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147065/
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