Родителям школьников, обучающихся в Великобритании, рекомендуют вывезти детей

Посольство Кыргызстана в Лондоне настоятельно рекомендует родителям детей, обучающихся в школах Великобритании, принять меры к вывозу в ближайшие дни на родину. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.

В сообщении отмечается, что школы еще не закрыты, но это может произойти уже в понедельник, 23 марта. Учебные заведения могут быть закрыты как минимум на несколько месяцев, а то и до начала следующего учебного года.

По всем вопросам звонить на горячую линию посольства: +44 7407131245. Адреса электронной почты: b.kadyrkulov@mfa.gov.kg, mail@kyrgyz-embassy.org.uk.