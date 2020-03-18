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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Родителям школьников, обучающихся в Великобритании, рекомендуют вывезти детей

Посольство Кыргызстана в Лондоне настоятельно рекомендует родителям детей, обучающихся в школах Великобритании, принять меры к вывозу в ближайшие дни на родину. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.

В сообщении отмечается, что школы еще не закрыты, но это может произойти уже в понедельник, 23 марта. Учебные заведения могут быть закрыты как минимум на несколько месяцев, а то и до начала следующего учебного года.

По всем вопросам звонить на горячую линию посольства: +44 7407131245. Адреса электронной почты: b.kadyrkulov@mfa.gov.kg, mail@kyrgyz-embassy.org.uk. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147008/
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