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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Волонтеры готовы бесплатно помогать пожилым людям

Молодежь бесплатно окажет помощь пожилым людям, проживающим в Бишкеке, оказавшимся в группе риска заражения коронавирусом. С инициативой выступил Аскар Алмаз уулу.

По его словам, среди горожан много людей, которые не имеют возможности кого-либо попросить сходить за продуктами в магазин или в аптеку за лекарствами.

«Коронавирус опасен для пожилых людей в возрасте от 50 лет и выше, а самым действенным способом не заразить себя и других является самоизоляция — карантин. Получается, чтобы обезопасить себя и страну, пожилым людям нужно оставаться дома. Предлагаем свою помощь людям, которые наиболее подвержены вирусу. Пока в Бишкеке не ввели карантин, каждый из нас может помочь в борьбе с распространением коронавируса», — сказал Аскар Алмаз уулу.

Мы готовы бесплатно приехать к вам или привезти все, что нужно, элементарно сходить в магазин за хлебом.

Аскар Алмаз уулу

Граждане, которым необходима помощь, могут обращаться по телефонам и WhatsApp: 0701102552; 0700620009.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147007/
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