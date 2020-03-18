Коронавирус в Кыргызстане. ГСИН обрабатывает исправительные учреждения

Госслужба исполнения наказаний создала оперативный штаб по предупреждению и профилактике коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во всех учреждениях проводят дезинфекцию помещений. Комнаты для длительных и краткосрочных свиданий также обрабатывают.

«Кроме того, специальным антисептическим раствором обрабатывают спальные и столовые помещения. С гражданами, которые приходят на свидания к заключенным, проводят разъяснительные работы. Ограничений в свиданиях или получениях осужденными передачи продуктов питания нет. Все учреждения работают в штатном режиме, обстановка стабильная», — сообщили в ГСИН.

В ведомстве отметили, что в случае обнаружения среди осужденных лиц с повышенной температурой в учреждениях подготовлены специализированные помещения. Кроме того, обсервационное помещение есть в центральной больнице при исправительной колонии № 47.