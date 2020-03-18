Пандемия коронавируса. Куда звонить кыргызстанцам, находящимся за рубежом

Консульские службы Кыргызстана находятся на связи с гражданами, находящимися за рубежом. Об этом сообщается на Telegram-канале Республиканского штаба по коронавирусу.
По его данным, МИД оказывает необходимую поддержку кыргызстанцам на местах и тем, кто испытывает сложности при возвращении на родину.
Кыргызстанцы могут обращаться на телефон доверия 0312625088, а также на номер горячей линии WhatsApp +996551312000.
Напомним, что также в случае возникших вопросов или недомогания кыргызстанцы могут звонить на телефоны горячей линии:
- Республиканский штаб по коронавирусу 0312881684;
- оперативный штаб Минздрава 0312660663;
- оперативный штаб департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 0312323202;
- обратиться также можно на WhatsApp 0770895556.