Около 200 туристов не могут вернуться в Кыргызстан

На сегодня около 200 человек не могут вернуться в Кыргызстан из туристических поездок. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора департамента консульской службы Муса Кочорбаев.

По его словам, этим вопросом сейчас занимаются Министерство транспорта и дорог и Министерство культуры, информации и туризма. Они сейчас отрабатывают маршруты.

«Сейчас рассматривается возможность перевозки наших граждан чартерными рейсами. Частные туркомпании уже обратились с этой проблемой, они тоже готовы оказать содействие. У туристов есть страховки, подписаны договоры. Наши граждане не могут вернуться из Гоа, Шри-Ланки, ОАЭ и других стран. Они туда отправились до введения режима ЧС в Казахстане», — рассказал Муса Кочорбаев.