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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нацбанк призвал соблюдать правила гигиены после пользования наличными деньгами

Национальный банк Кыргызстана предупредил о необходимости соблюдения элементарных правил личной гигиены после соприкосновения с банкнотами и монетами.

Отмечается, что коронавирус, как и другие вирусы и бактерии, может присутствовать на различных поверхностях, в том числе банкнотах, монетах, бумаге, смартфонах, пластиковых картах и других предметах.

«Необходимо помнить, что банкноты и монеты прежде всего являются платежными средствами, которые постоянно переходят из рук в руки, в связи с чем соблюдение элементарных правил личной гигиены снижает риск распространения инфекции через них», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146860/
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