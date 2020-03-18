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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число случаев заболевания коронавирусом в мире достигло почти 200 тысяч человек

На сегодня зафиксировали 198 тысяч 4 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число людей, которые заразились новым типом коронавируса, увеличилось на 15,8 тысячи человек. Отмечается, что на сегодня случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 154 странах мира.

Вне Китая заразились 116,9 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 74. Больше всего зараженных в Италии (31 тысяча 506), Иране (16 тысяч 169), Испании (11 тысяч 826), Южной Корее (8 тысяч 413), Франции (7 тысяч 695) и США (6 тысяч 362).

Увеличивается и число выздоровевших — 81 тысяча 950 (2 тысячи 532 за сутки). Число погибших от заболевания на сегодня — 7 тысяч 948 человек (рост — на 800).

Сегодня стало известно о первых трех случаях заражения в Кыргызстане. Все они — жители Сузакского района Джалал-Абадской области, приехавшие из малого хаджа.

В Казахстане отмечено 33 случая заражения, в Узбекистане — 11. Все эти страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146857/
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