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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Министр здравоохранения призвал кыргызстанцев не паниковать из-за коронавируса

«В сегодняшней ситуации главное — не паниковать. Кроме того, важна жесткая дисциплина, самодисциплина», — заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, три выявленных случая заражения коронавирусом — завозные. Чтобы вирус не распространялся дальше, нужно быть внимательными. Если граждане посетили одну из неблагополучных стран или были контакты с заболевшими людьми, то нужно сразу сообщить об этом медикам.

«Ни в коем случае не надо выходить из дома. Нужно сразу же самоизолироваться, вызвать врачей. Они сейчас работают круглосуточно. До приезда врачей никуда не ходите. У медиков есть стандартные алгоритмы, дальше они уже сами будут вести работу», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146845/
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