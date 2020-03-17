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Общество

Мигранты из Кыргызстана в России пожаловались на невыплату зарплаты

Трудовые мигранты из Кыргызстана пожаловались на невыплату зарплаты и притеснения со стороны руководства завода компании «ФОРЭС» в Асбесте. Об этом сообщило издание «АиФ-Урал».

По словам потерпевших, они работали на предприятии с декабря 2019 года и столкнулись с вопиющим нарушением трудовых прав. Крик души гастарбайтеры записали на видео и обратились за помощью к местному парламентарию.

«Ко мне обратились двое трудовых мигрантов из КР с просьбой посодействовать им в выплате честно заработанных средств, — рассказала «АиФ-Урал» депутат думы Асбестовского ГО Наталья Крылова. — Рабочий из дружественной нам республики Эрмек Шадыханов вместо обещанных 30 тысяч рублей получил всего 3 тысячи 700, хотя отработал 12 смен из 14. Его другу вместо 42 тысяч заплатили лишь 12 тысяч, хотя на его счету 16 отработанных смен».

По ее словам, вся «хитрость» в том, что в официальном трудовом договоре у мигрантов значится ставка 42 рубля в час, остальное доплачивают в виде надбавки и премий. Но если вдруг рабочий решит уволиться по собственному желанию, он получит лишь минимальную ставку.

«По закону не подкопаешься, а по существу издевательство», — считает депутат.

В записи, выложенной на YouTube, Эрмек Шадыханов посетовал, что теперь ему стыдно перед родителями, которым более 50 лет и которые на данный момент не работают и остались без куска хлеба. Он даже не знает, как теперь рассказать им о возникшей ситуации. Денег, чтобы покинуть город, у него также нет.

По словам мигранта, одной из причин увольнения стали жара и пыль в цехах. Руководство не сдержало обещания по поводу бесплатного проживания и питания, с рабочих вычли деньги за спецодежду. Кроме того, Эрмек Шадыханов получил производственную травму, повредив руку, но ее оформили как бытовую.

Юристы КПРФ уже составили жалобу в надзорные органы и в адрес руководства компании. «Подобные случаи позорят не только репутацию «ФОРЭС», но и подрывают международный престиж Российской Федерации, — считает Наталья Крылова. — Неважно, местные это ребята или приезжие, ведь у всех есть семьи, которые ждут от своих кормильцев какой-то помощи».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146783/
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