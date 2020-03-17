Реформа ГУОБДД. Патрульную милицию создают теперь и в городе Ош

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения объявляет конкурс на вакантные должности в отдел Патрульной службы милиции в Оше.

Как рассказали 24.kg в ГУОБДД, конкурсанты могут рассчитывать на вакансии в старшем и младшем начальствующем составах, в том числе претендовать на должности главы патрульной милиции города, его заместителей, старшего инспектора, командира батальона.

«Патрульная милиция станет отвечать не только за безопасность на дорогах, а в целом за общественную безопасность на закрепленных территориях. Милиционеры будут постоянно в движении, чтобы патрулировать закрепленную за ними территорию и выявлять нарушения, проводить профилактику. Самое главное — патрульная милиция превращается в социально-сервисную службу, направленную на помощь гражданам», — ранее отмечал руководитель экспертной группы по реформированию подразделений органов внутренних дел Тамерлан Ибраимов.

Прием документов будет производиться до 16 апреля 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо обратиться по адресу: город Ош, улица Касымбекова, 30.

Телефоны рабочей группы — 39563, дежурной части — 39562.