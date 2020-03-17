09:09
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Реформа ГУОБДД. Патрульную милицию создают теперь и в городе Ош

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения объявляет конкурс на вакантные должности в отдел Патрульной службы милиции в Оше.

Как рассказали 24.kg в ГУОБДД, конкурсанты могут рассчитывать на вакансии в старшем и младшем начальствующем составах, в том числе претендовать на должности главы патрульной милиции города, его заместителей, старшего инспектора, командира батальона.

«Патрульная милиция станет отвечать не только за безопасность на дорогах, а в целом за общественную безопасность на закрепленных территориях. Милиционеры будут постоянно в движении, чтобы патрулировать закрепленную за ними территорию и выявлять нарушения, проводить профилактику. Самое главное — патрульная милиция превращается в социально-сервисную службу, направленную на помощь гражданам», — ранее отмечал руководитель экспертной группы по реформированию подразделений органов внутренних дел Тамерлан Ибраимов.

Прием документов будет производиться до 16 апреля 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо обратиться по адресу: город Ош, улица Касымбекова, 30.

Телефоны рабочей группы — 39563, дежурной части — 39562.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146665/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали подозреваемых в изготовлении наркотиков
В городе Ош журналистка прокатила инспектора на капоте
Каждый пятый бишкекчанин недоволен работой новой патрульной милиции
Инспекторы патрульной милиции на частном авто вымогали деньги у таксиста
Пьяный в Бишкеке разбил окно патрульной машины
В городе Ош избили адвоката «Бир дуйно Кыргызстан». Нападавшего задержали
Вымогали $13 тысяч и отобрали автомобиль. В Оше задержаны подозреваемые
Реформа патрульной милиции в Бишкеке. Почему суд вмешивается в работу комиссии?
Суд отменил итоги отбора кандидатов на должность замглавы патрульной милиции
В Бишкеке водителей маршруток штрафуют за грязный салон
Популярные новости
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Бизнес
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
17 марта, вторник
09:08
Экс-председатель Федерации профсоюзов обвинил сотрудников в краже бриллиантов Экс-председатель Федерации профсоюзов обвинил сотрудник...
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
08:56
Реформа ГУОБДД. Патрульную милицию создают теперь и в городе Ош
08:44
В Чуйской области четыре подростка, обманув таксиста, сбежали в Баткен
08:32
В Бишкеке определились победители фестиваля боулдеринга