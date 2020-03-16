Бишкекский горсуд оправдал следователя, обвиняемого в вымогательстве взятки

Бишкекский городской суд оправдал следователя УВД Свердловского района Артура Садыкова. Он обвинялся в вымогательстве взятки за прекращение уголовного дела. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

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По его словам, ранее первая инстанция вынесла обвинительный приговор, но без назначения наказания в связи с истечением срока давности.

«Мы подали апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд. Коллегия второй инстанции оправдала Артура Садыкова за отсутствием состава преступления», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, ранее в отношении следователя Свердловского РОВД Артура Садыкова возбудили уголовное дело по статьям «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным положением». По версии следствия он якобы вымогал деньги у женщины, обвиняемой в мошенничестве.