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Общество

Бишкекский горсуд оправдал следователя, обвиняемого в вымогательстве взятки

Бишкекский городской суд оправдал следователя УВД Свердловского района Артура Садыкова. Он обвинялся в вымогательстве взятки за прекращение уголовного дела. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

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По его словам, ранее первая инстанция вынесла обвинительный приговор, но без назначения наказания в связи с истечением срока давности.

«Мы подали апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд. Коллегия второй инстанции оправдала Артура Садыкова за отсутствием состава преступления», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, ранее в отношении следователя Свердловского РОВД Артура Садыкова возбудили уголовное дело по статьям «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным положением». По версии следствия он якобы вымогал деньги у женщины, обвиняемой в мошенничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146663/
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